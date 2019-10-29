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Офіційний телевізійний оператор
Ланет.TV як альтернатива...

Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:02

Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива...

Пропонуємо до обговорення:
Як відомо, 28 січня 23 канали України перестали мовити у відкритому доступі. Тепер українцям потрібно шукати альтернативи, і найкраща – ТБ онлайн.

Дивися повний текст Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива супутниковому ТБ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:02

Не будут платить владельцы тарелок за платные каналы. В худшем случае- перейдут на Т2. А Украина в перспективе потеряет намного больше, чем заработают барыги.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:01

Всё верно Украина потеряет намного больше и на долгие годы,Но БАРЫГ это не волнует.
sena_2008atp
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