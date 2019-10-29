Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива...

Додано: Пон 03 лют, 2020 20:52

Кто любит шару достаточно купить ТВ смарт бокс на Андроиде и воткнуть вместо спутникового ресивера. Интернет, само собой, должен присутствовать.

Оптимальные по цене/качеству, на мой взгляд, Ugoos и Beelink на Android 9 Pie.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.