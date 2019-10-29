Як відомо, 28 січня 23 канали України перестали мовити у відкритому доступі. Тепер українцям потрібно шукати альтернативи, і найкраща – ТБ онлайн.
Дивися повний текст Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива супутниковому ТБ.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 лют, 2020 18:02
Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива супутниковому ТБ.
Додано: Пон 03 лют, 2020 18:02
Не будут платить владельцы тарелок за платные каналы. В худшем случае- перейдут на Т2. А Украина в перспективе потеряет намного больше, чем заработают барыги.
Додано: Пон 03 лют, 2020 19:01
Всё верно Украина потеряет намного больше и на долгие годы,Но БАРЫГ это не волнует.
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:30
Выбора больше нет - придётся смотреть Соловья,Киселя, Бриля и Скабееву.
" И расти над собой" (с)
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:52
Кто любит шару достаточно купить ТВ смарт бокс на Андроиде и воткнуть вместо спутникового ресивера. Интернет, само собой, должен присутствовать.
Оптимальные по цене/качеству, на мой взгляд, Ugoos и Beelink на Android 9 Pie.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
Додано: Пон 03 лют, 2020 20:57
Re: Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива
не далеко от воли ушел по тарифам. По саппорту - откровенное жлобье - сразу нафиг. А то что владеньцы каналов подложиди большую свинью Украине особенно в плане оккупированных террииторий которые останутся без укр. ТВ - это факт.
Додано: Вів 04 лют, 2020 00:26
Платити не буду 2-3 місяці! Хай бариги покрутяться. Повно гарних відкритих каналів + Інтернет!
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