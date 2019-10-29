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Офіційний телевізійний оператор
Ланет.TV як альтернатива...

Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:26

  telesystem444 написав:iptv сервис
25грн /мес 500+ каналов в HD качестве

тарелки - прошлый век

І що це за таке дешеве ІРТВ ?
В наших умовах - найкраще - якщо є власне ІРТВ від власного оператора інтернету . Якщо у нього свого немає - то починаються варіанти ... Мегого , ОЛЛ , Ланет і так далі . Дуже дешевих - пару десяток - у них пакетів немає . Десь трошки менше 100 грн реально ...
Плюс Інтернет .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:33

Re: Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива

А навіщо платити за ТБ, маючи швидкісний інтернет? Вже років 10 не користуюсь ТБ, підключаю ноутбук до телевізора і дивлюсь фільми чи шоу без жодних реклам. Якщо вже дуже хочеться традиційне ТБ з рекламою, то можна знайти безкоштовні сайти, де транслюють популярні телеканали
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:34

telesystem444, тоже интересно - где такая шара? не поделитесь инфой?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:56

Re: Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива

Я лично тв вообще не смотрю - нервы берегу, а вот вчера кум приходил. Говорит, в Украине фашисты, бандеровцы и войска СС... :) Не, он нормальный, просто прикалывался. Говорит смотрит теперь по спутнику только российские каналы, платить за украинские не будет из принципа. Теперь о новостях из Иркутска знает больше чем о новостях из Украины. И таких очень много. Скоро бабушки в сёлах начнут за Путина голосовать...
Sam17a
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:15

Не то качество картинки, чтобы ломиться подключаться к Ланет и цены жлобские. В инете выкладывается много плей-листов под iptv и голова не болит.
toppers1965
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:18

Все тут такие умные - кабельное, IPTV... У меня в селе нет вообще интернета, даже мобильный хрен ловит! Тарелка была единственным способом смотреть ТВ. Даже приставка Т2 показывает половину каналов и то хреново.

Спасибо правительству УКРАИНЫ...
hammerhead8519
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:03

Re: Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива

За деньги смотреть их рекламу, разбавленную фильмами или шоу?
Нет конечно! Пусть давятся своей кодировкой! ;-)
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:29

Плати за то что Lanet tv предоставит вам тв и платить за сам интерне, сума получается прично круглая. Я лучше оплачу только за интернет скачаю пару приложений и буду смотреть то что я хочу и без рекламы и обезательств. Самый дешовый пакет стойт к примеру 25 грн а смотреть нечего при этом куча рекламы. Я вот смотрю ТВ через интернет и меня всё устраивает, всобода во всём и смотрю каналы какие хочу , РЕКЛАМЫ "0".
alex1981s
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  #<12
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