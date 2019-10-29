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Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 лют, 2020 16:09
Для тех кто не может без тв, достаточно иметь интернет с каналом в 10-40мб. Скачиваете в плеймаркете приложения, по типу VLC, ищете m3u плейлисты. Вуаля, 400+ каналов всех жанров, правда не всегда в хорошем качестве, но то такое.
P.S. не благодарите.)
Morons&schmoozingAlex2006 Автор77 BIGor Gastarbaiter greenozon jeugen jum kolbaska lapay lite moveton mvi vetka w_bufett yarg Yuri_61 yuri_m zРадио Всюдиносапхайчик Вкладчик1234 Долярчик ЛАД
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Delta7
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Додано: Вів 04 лют, 2020 16:30
Если есть интернет - проблем с каналами нет.
Идеологически Украина очень проиграла: осталось или смотреть российские каналы, или га-м-ноканалы типа "Прямого" и "ЗИГ". А за просмотр "Прямого" и "ЗИГ" - еще должны доплачивать мне.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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zloy_ukr
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Додано: Сер 05 лют, 2020 08:44
Эдем тв 500+ каналов за 1 доллар в месяц. Регистрация и скачиваешь плей лист IPTV
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alesol2
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Додано: Сер 05 лют, 2020 12:07
Я не смотрю телек....принципиально .а новости тем более-менее это вредно для здоровья.!!!!!
А учитывая контент каналов .смотреть нечего. Новый как анал ( канал Притула шоу) вообще должен доплачивать нам за этот балакан..
Смотрю русские .теперь.каналы исключительно развлекательные...или каналы где идёт круглосуточно фильмы. .
Платить за этот моазм не буду...
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viktorsergio1966
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Додано: Сер 05 лют, 2020 12:53
Слугы народа все для народа
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valentinovicd88
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