Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива...
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Для тех кто не может без тв, достаточно иметь интернет с каналом в 10-40мб. Скачиваете в плеймаркете приложения, по типу VLC, ищете m3u плейлисты. Вуаля, 400+ каналов всех жанров, правда не всегда в хорошем качестве, но то такое. P.S. не благодарите.)
Если есть интернет - проблем с каналами нет. Идеологически Украина очень проиграла: осталось или смотреть российские каналы, или га-м-ноканалы типа "Прямого" и "ЗИГ". А за просмотр "Прямого" и "ЗИГ" - еще должны доплачивать мне.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Я не смотрю телек....принципиально .а новости тем более-менее это вредно для здоровья.!!!!! А учитывая контент каналов .смотреть нечего. Новый как анал ( канал Притула шоу) вообще должен доплачивать нам за этот балакан.. Смотрю русские .теперь.каналы исключительно развлекательные...или каналы где идёт круглосуточно фильмы. . Платить за этот моазм не буду...
Эдем ТВ я очень доволен. у меня выделенка 60мбит, HD1080 без проблем и лагов одних только спортивных каналов с полсотни. Матч-ТВ , Матч-Арена, которые какого-то хрена у нас запрещены, а формулу-1 по укроканалам не транслируют..
Delta7 написав:Для тех кто не может без тв, достаточно иметь интернет с каналом в 10-40мб. Скачиваете в плеймаркете приложения, по типу VLC, ищете m3u плейлисты. Вуаля, 400+ каналов всех жанров, правда не всегда в хорошем качестве, но то такое. P.S. не благодарите.)
Та напевно - тільки ці плейлисти треба регулярно шукати в різних місцях . Ну і реально - невідомо в якій якості - а деякі канали так не вийде все одно - дуже вони просунуті і сучасні . Є пару додатків типу "піратських" - які це самі роблять , але це все не те ... Якість зовсім інша . Плюс різноманітні обриви . Користувався достатньо довго різними безкоштовними з обмеженою кількістю каналів , акційними періодами в платних ... От всі , хто говорить , що телевізор не дивиться - просто лукавить . Дивиться - просто інший контент . Не підібраний кимсь , а сам вибирає - але теж з того , що вже створене . А по якості - або цифрове кабельне , або ІР офіційне - а воно все більше стає платним . Нікуди не дінешся . Грубо 200 грн в місяць - хоч як ...
Эдем ТВ я очень доволен. у меня выделенка 60мбит, HD1080 без проблем и лагов одних только спортивных каналов с полсотни. Матч-ТВ , Матч-Арена, которые какого-то хрена у нас запрещены, а формулу-1 по укроканалам не транслируют..
можете проверить на тестовом подключении
"Поле чудес" уже поменяло свой адрес на айлук.тв. Кидосом попахивает.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.