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Офіційний телевізійний оператор
Ланет.TV як альтернатива...

Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:09

Re: Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива

Для тех кто не может без тв, достаточно иметь интернет с каналом в 10-40мб. Скачиваете в плеймаркете приложения, по типу VLC, ищете m3u плейлисты. Вуаля, 400+ каналов всех жанров, правда не всегда в хорошем качестве, но то такое.
P.S. не благодарите.)
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Delta7
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:30

Если есть интернет - проблем с каналами нет.
Идеологически Украина очень проиграла: осталось или смотреть российские каналы, или га-м-ноканалы типа "Прямого" и "ЗИГ". А за просмотр "Прямого" и "ЗИГ" - еще должны доплачивать мне. :mrgreen:
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 08:44

Re: Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV як альтернатива

Эдем тв 500+ каналов за 1 доллар в месяц. Регистрация и скачиваешь плей лист IPTV
alesol2
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:07

Я не смотрю телек....принципиально .а новости тем более-менее это вредно для здоровья.!!!!!
А учитывая контент каналов .смотреть нечего. Новый как анал ( канал Притула шоу) вообще должен доплачивать нам за этот балакан..
Смотрю русские .теперь.каналы исключительно развлекательные...или каналы где идёт круглосуточно фильмы. .
Платить за этот моазм не буду...
viktorsergio1966
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 12:53

Слугы народа все для народа
valentinovicd88
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 14:50

https://edem.tv/welcome/register/b025d5b23fca0a03

Эдем ТВ
я очень доволен.
у меня выделенка 60мбит, HD1080 без проблем и лагов
одних только спортивных каналов с полсотни.
Матч-ТВ , Матч-Арена, которые какого-то хрена у нас запрещены, а формулу-1 по укроканалам не транслируют..

можете проверить на тестовом подключении
telesystem444
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:03

  Delta7 написав:Для тех кто не может без тв, достаточно иметь интернет с каналом в 10-40мб. Скачиваете в плеймаркете приложения, по типу VLC, ищете m3u плейлисты. Вуаля, 400+ каналов всех жанров, правда не всегда в хорошем качестве, но то такое.
P.S. не благодарите.)


Та напевно - тільки ці плейлисти треба регулярно шукати в різних місцях . Ну і реально - невідомо в якій якості - а деякі канали так не вийде все одно - дуже вони просунуті і сучасні . Є пару додатків типу "піратських" - які це самі роблять , але це все не те ...
Якість зовсім інша . Плюс різноманітні обриви . Користувався достатньо довго різними безкоштовними з обмеженою кількістю каналів , акційними періодами в платних ...
От всі , хто говорить , що телевізор не дивиться - просто лукавить . Дивиться - просто інший контент . Не підібраний кимсь , а сам вибирає - але теж з того , що вже створене . А по якості - або цифрове кабельне , або ІР офіційне - а воно все більше стає платним . Нікуди не дінешся . Грубо 200 грн в місяць - хоч як ...
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 15:49

  telesystem444 написав:https://edem.tv/welcome/register/b025d5b23fca0a03

Эдем ТВ
я очень доволен.
у меня выделенка 60мбит, HD1080 без проблем и лагов
одних только спортивных каналов с полсотни.
Матч-ТВ , Матч-Арена, которые какого-то хрена у нас запрещены, а формулу-1 по укроканалам не транслируют..

можете проверить на тестовом подключении


"Поле чудес" уже поменяло свой адрес на айлук.тв. Кидосом попахивает.

Достаточно набрать в поисковике " смотреть фильмы (телепередачи) онлайн бесплатно в хорошем качестве" и будет вам счастье. Возможно ненадолго.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 18:55

  warlamp написав:
  telesystem444 написав:https://edem.tv/welcome/register/b025d5b23fca0a03

Эдем ТВ
я очень доволен.
у меня выделенка 60мбит, HD1080 без проблем и лагов
одних только спортивных каналов с полсотни.
Матч-ТВ , Матч-Арена, которые какого-то хрена у нас запрещены, а формулу-1 по укроканалам не транслируют..

можете проверить на тестовом подключении


"Поле чудес" уже поменяло свой адрес на айлук.тв. Кидосом попахивает.

не, там похоже другая причина.
я уже полгода пользуюсь без проблем, наоборот каналы еще добавили
личный кабинет так на старом адресе и остался. для новых - регистрация на айлук


  warlamp написав:Достаточно набрать в поисковике " смотреть фильмы (телепередачи) онлайн бесплатно в хорошем качестве" и будет вам счастье. Возможно ненадолго.

это неудобно и нестабильно.
тем более на телике. а так ссылку на свой лист прописал в плеере и больше не паришься, она самообновляемая
telesystem444
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