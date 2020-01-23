126 виробників «зеленої» енергії вимагають від...

Додано: Пон 03 лют, 2020 18:45

Не было "Зеленого Тарифа" по 5+грн/кВт не было проблемы...а насчет --"будет поддерживать развитие «зеленой» э/э и не сокращать долю атомной и угольной генерации, страна «не выберется из круга технически отсталых стран третьего мира»?... так это именно СЭС и ВЭС присущи странам "третьего мира". Сравнить технологический уровень АЭС и СЭС просто невозможно...там технологическая пропасть. АЭС это то что добавляет кроме стабильной и дешевой по сравнению с СЭС генерации, стране еще членство в "ядерном клубе".. ядерные технологии это передовой рубеж в развитии науки, отходы от реакторов при их грамотной переработке это просто золотое дно, ведь рынок изотопов исчисляется сотнями миллионов.. а вот СЭС это да для стран третьего мира.

Те же ТЭС при работе на торфе практически вечные, ведь торф довольно быстро восстанавливается. Кроме того в отличие от угля зола торфа это удобрение..так что и ТЭС не все так однозначно..ТЭС кроме того может работать и на биотопливе...

Идеальная энергосистема это АЭС + маневрирующие торфяные ТЭС... и места всякому СЭС/ВЭС тут нет..они только вносят разбалансировку в энергосистему.