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126 виробників «зеленої»
енергії вимагають від...

126 виробників «зеленої» енергії вимагають від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:45

126 виробників «зеленої» енергії вимагають від...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні протягом останніх місяців українську енергетику лихоманить через впровадження нової моделі ринку, яку спішно і недостатньо опрацьовану впровадив парламент попереднього скликання.

Дивися повний текст 126 виробників «зеленої» енергії вимагають від Зеленського зупинити тиск на галузь.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 18:45

Не было "Зеленого Тарифа" по 5+грн/кВт не было проблемы...а насчет --"будет поддерживать развитие «зеленой» э/э и не сокращать долю атомной и угольной генерации, страна «не выберется из круга технически отсталых стран третьего мира»?... так это именно СЭС и ВЭС присущи странам "третьего мира". Сравнить технологический уровень АЭС и СЭС просто невозможно...там технологическая пропасть. АЭС это то что добавляет кроме стабильной и дешевой по сравнению с СЭС генерации, стране еще членство в "ядерном клубе".. ядерные технологии это передовой рубеж в развитии науки, отходы от реакторов при их грамотной переработке это просто золотое дно, ведь рынок изотопов исчисляется сотнями миллионов.. а вот СЭС это да для стран третьего мира.
Те же ТЭС при работе на торфе практически вечные, ведь торф довольно быстро восстанавливается. Кроме того в отличие от угля зола торфа это удобрение..так что и ТЭС не все так однозначно..ТЭС кроме того может работать и на биотопливе...
Идеальная энергосистема это АЭС + маневрирующие торфяные ТЭС... и места всякому СЭС/ВЭС тут нет..они только вносят разбалансировку в энергосистему.
Джон
 
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