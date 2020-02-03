Незважаючи на ефект "першого робочого дня місяця" - понеділок на валютному ринку пройшов досить цікаво.
Дивися повний текст Міжбанк: НБУ «розгорнув» курс.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 19:34
Міжбанк: НБУ «розгорнув» курс
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: НБУ «розгорнув» курс.
Додано: Пон 03 лют, 2020 19:34
все равно дотянут до бюджетных 27 за бакс) как ни крути рост начался и нету факторов кроме НБУ его остановить , экономика падает долги по всем фронтам, невыплата зарплат учителям )
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