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Міжбанк: НБУ «розгорнув» курс

Міжбанк: НБУ «розгорнув» курс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:34

Міжбанк: НБУ «розгорнув» курс

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на ефект "першого робочого дня місяця" - понеділок на валютному ринку пройшов досить цікаво.

Дивися повний текст Міжбанк: НБУ «розгорнув» курс.
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 19:34

все равно дотянут до бюджетных 27 за бакс) как ни крути рост начался и нету факторов кроме НБУ его остановить , экономика падает долги по всем фронтам, невыплата зарплат учителям )
macho070707
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