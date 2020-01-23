Так, для платежів, які проводяться після 16.30
Дивися повний текст ПриватБанк ввів додаткову комісію при переказі кошітв юросіб та ФОП.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 21:11
ПриватБанк ввів додаткову комісію при переказі кошітв...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк ввів додаткову комісію при переказі кошітв юросіб та ФОП.
Додано: Пон 03 лют, 2020 21:11
Сообщатели в Приватбанке, как всегда, тормозят? О взимании этой комиссии в "Приват24 для бизнеса" написано прямо на странице платежей уже минимум полгода.
Додано: Вів 04 лют, 2020 08:26
А ничего, что комиссию снимают после 16.30 уже не первый год?
Писать больше не о чем?
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