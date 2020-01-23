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ПриватБанк ввів додаткову
комісію при переказі кошітв...

ПриватБанк ввів додаткову комісію при переказі кошітв...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:11

ПриватБанк ввів додаткову комісію при переказі кошітв...

Пропонуємо до обговорення:
Так, для платежів, які проводяться після 16.30

Дивися повний текст ПриватБанк ввів додаткову комісію при переказі кошітв юросіб та ФОП.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 21:11

Сообщатели в Приватбанке, как всегда, тормозят? О взимании этой комиссии в "Приват24 для бизнеса" написано прямо на странице платежей уже минимум полгода.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 08:26

А ничего, что комиссию снимают после 16.30 уже не первый год?
Писать больше не о чем?
ilang-ilang
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:53

а может что-то всётаки ввели?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:31

надо переименовать Приват 24 в Приват до 16-30
gorobezus
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