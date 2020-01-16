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Набув чинності закон
про оренду держмайна

Набув чинності закон про оренду держмайна
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:15

Набув чинності закон про оренду держмайна

Пропонуємо до обговорення:
Оренда такого майна відбуватиметься через систему ProZorro.Продажі.

Дивися повний текст Набув чинності закон про оренду держмайна.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 22:16

Вот вы процитировали новости Фонда. А есть ли эти изменения в законе? Только что открыл закон. Нет такого!
ba_0989901718
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