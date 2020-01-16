Оренда такого майна відбуватиметься через систему ProZorro.Продажі.
Дивися повний текст Набув чинності закон про оренду держмайна.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 03 лют, 2020 22:15
Набув чинності закон про оренду держмайна
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Набув чинності закон про оренду держмайна.
Додано: Пон 03 лют, 2020 22:16
Вот вы процитировали новости Фонда. А есть ли эти изменения в законе? Только что открыл закон. Нет такого!
|