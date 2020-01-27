RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Vodafone Україна хоче залучити
від $500 млн за допомогою...

Vodafone Україна хоче залучити від $500 млн за допомогою...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:43

Vodafone Україна хоче залучити від $500 млн за допомогою...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Vodafone Регіони Україна 11 лютого розмістить дебютний випуск євробондів в доларах обсягом не менше $ 500 млн.

Дивися повний текст Vodafone Україна хоче залучити від $500 млн за допомогою євробондів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93268
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 23:43

новости продолжают поражать своей поверхностностью ... А ничего что владелец ТМ Водафон как и физический этой компании в Украине это тепер имущество Bakcell ?

Азербайджанский Bakcell выкупил украинский Vodafone
yama
 
Повідомлень: 1856
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3356 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Оржель: Україна вийде з опалювального сезону з...
R2 » Сер 29 січ, 2020 20:39
6 405
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 січ, 2020 21:45
kotovasenko54
Україна отримає від Євросоюзу 500 млн євро кредиту
R2 » Сер 29 січ, 2020 11:19
1 167
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 11:19
sal
Через погану інфраструктуру Україна щороку втрачала до...
R2 » Пон 27 січ, 2020 15:52
9 531
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 січ, 2020 01:34
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17181)
03.02.2020 23:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.