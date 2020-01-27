Компанія Vodafone Регіони Україна 11 лютого розмістить дебютний випуск євробондів в доларах обсягом не менше $ 500 млн.
Дивися повний текст Vodafone Україна хоче залучити від $500 млн за допомогою євробондів.
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Додано: Пон 03 лют, 2020 23:43
Vodafone Україна хоче залучити від $500 млн за допомогою...
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Дивися повний текст Vodafone Україна хоче залучити від $500 млн за допомогою євробондів.
Додано: Пон 03 лют, 2020 23:43
новости продолжают поражать своей поверхностностью ... А ничего что владелец ТМ Водафон как и физический этой компании в Украине это тепер имущество Bakcell ?
Азербайджанский Bakcell выкупил украинский Vodafone
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