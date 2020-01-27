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Яким чином буде зроблено
перерахунок розміру субсидій у...

Яким чином буде зроблено перерахунок розміру субсидій у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 04:48

Яким чином буде зроблено перерахунок розміру субсидій у...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Мінсоцполітики.

Дивися повний текст Яким чином буде зроблено перерахунок розміру субсидій у лютому.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 04:48

Мне просто интересно какому дураку пришла такая идея забрать субсидию у человека,который неофициально работал, да если бы была зарплата или пенсия такая как у вас депутатов разве мы бы искали подработку. Идиоты думайте хоть немного ! ! !
tka4enko-lyba
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