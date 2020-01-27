Про це повідомили в Мінсоцполітики.
Дивися повний текст Яким чином буде зроблено перерахунок розміру субсидій у лютому.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 04:48
Яким чином буде зроблено перерахунок розміру субсидій у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яким чином буде зроблено перерахунок розміру субсидій у лютому.
Додано: Вів 04 лют, 2020 04:48
Мне просто интересно какому дураку пришла такая идея забрать субсидию у человека,который неофициально работал, да если бы была зарплата или пенсия такая как у вас депутатов разве мы бы искали подработку. Идиоты думайте хоть немного ! ! !
Додано: Вів 04 лют, 2020 10:15
А официальную подработку (т.е. заплатить налоги) искать -- религия запрещает?
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