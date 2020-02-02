Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".
Дивися повний текст У січні продажі нових авто зросли на 35%.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 08:11
У січні продажі нових авто зросли на 35%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У січні продажі нових авто зросли на 35%.
Додано: Вів 04 лют, 2020 08:11
Це тому, що вони до нового року продавали авто по цінам серпня, а в січні вирішили розпрадати парк залишившихся авто зі знижками
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