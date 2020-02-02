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У січні продажі нових
авто зросли на 35%

У січні продажі нових авто зросли на 35%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 08:11

У січні продажі нових авто зросли на 35%

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Дивися повний текст У січні продажі нових авто зросли на 35%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 08:11

Це тому, що вони до нового року продавали авто по цінам серпня, а в січні вирішили розпрадати парк залишившихся авто зі знижками
pogorelets
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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