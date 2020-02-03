RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна за рік наторгувала зі
світом на мінус $12 мільярдів

Україна за рік наторгувала зі світом на мінус $12 мільярдів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:23

Україна за рік наторгувала зі світом на мінус $12 мільярдів

Пропонуємо до обговорення:
Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за 2019 рік зведений з дефіцитом 12,117 мільярда доларів, що на 7% більше показника роком раніше.

Дивися повний текст Україна за рік наторгувала зі світом на мінус $12 мільярдів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93270
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 09:23

Как бы столько же сколько перечислили наши же граждане что работают за рубежом?
MGVP
 
Повідомлень: 96
З нами з: 05.10.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Vodafone Україна хоче залучити від $500 млн за допомогою...
R2 » Пон 03 лют, 2020 23:43
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лют, 2020 23:43
yama
У січні бюджет недоотримав майже 14 мільярдів гривень -...
R2 » Пон 03 лют, 2020 13:04
5 370
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лют, 2020 22:22
Kudrjavuy
"Нафтогаз" виплатить "Укрнафті" майже 15 мільярдів за...
R2 » Пон 03 лют, 2020 15:41
2 105
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лют, 2020 19:30
pogorelets

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.