Баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за 2019 рік зведений з дефіцитом 12,117 мільярда доларів, що на 7% більше показника роком раніше.
Дивися повний текст Україна за рік наторгувала зі світом на мінус $12 мільярдів.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 09:23
Україна за рік наторгувала зі світом на мінус $12 мільярдів
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Дивися повний текст Україна за рік наторгувала зі світом на мінус $12 мільярдів.
Додано: Вів 04 лют, 2020 09:23
Как бы столько же сколько перечислили наши же граждане что работают за рубежом?
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