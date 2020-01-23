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Уряд запустив
власну IT-компанію

Уряд запустив власну IT-компанію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 10:59

Уряд запустив власну IT-компанію

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації запустило власну IТ-компанію DIIA Company.

Дивися повний текст Уряд запустив власну IT-компанію.
R2
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Реально молодці! Все у них вийде :)
Rainbow
 
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И бюджет пилить, пилить и допиливать!
Dikoy
 
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Если оцифровать г#но, то получится оцифрованное г#но, не более.
alex_2013
 
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