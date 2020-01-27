Отримання українцями двох платіжок - за газ і його транспортування - на кінцевий тариф не вплине.
Дивися повний текст Дві платіжки за газ для українців не вплинуть на кінцевий тариф - Оржель.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 11:00
Дві платіжки за газ для українців не вплинуть на...
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Дивися повний текст Дві платіжки за газ для українців не вплинуть на кінцевий тариф - Оржель.
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:00
Уже повлияло, и стало больше. Особенно для тех, кто мало потребляет, или кто временно не потребляет. Им посчитали, и выставили счет по предполагаемому потреблению.
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:17
Это еще пол года назад говорилась -- при "малом потреблении" от газа выгоднее просто отказаться. Справедливости ради -- там _всех_ платежей -- на +- доллар...
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:22
Там комиссии больше чем самого платежа.
Но платить все равно не собираюсь. Идут лесом
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:35
Є банки в яких відсутня комісія за оплату комуналки. Сам давно не плачу комісії (користуюсь А-банк).
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:44
"“Ціна не зросла, а сума цих двох платіжок повинна складати загальну ціну, яка формується за січень”, – сказав міністр."
Угу. Только сумму за доставку мне посчитали по потреблению прошлого года.
Поэтому слова министра не соответствуют истине.
Он совсем дурак?
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