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Дві платіжки за газ для українців не вплинуть на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:00
Пропонуємо до обговорення:
Отримання українцями двох платіжок - за газ і його транспортування - на кінцевий тариф не вплине.
Дивися повний текст Дві платіжки за газ для українців не вплинуть на кінцевий тариф - Оржель
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R2
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Додано: Вів 04 лют, 2020 11:00
Уже повлияло, и стало больше. Особенно для тех, кто мало потребляет, или кто временно не потребляет. Им посчитали, и выставили счет по предполагаемому потреблению.
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zloy_ukr
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Додано: Вів 04 лют, 2020 11:17
zloy_ukr написав:
Уже повлияло, и стало больше. Особенно для тех, кто мало потребляет, или кто временно не потребляет. Им посчитали, и выставили счет по предполагаемому потреблению.
Это еще пол года назад говорилась -- при "малом потреблении" от газа выгоднее просто отказаться. Справедливости ради -- там _всех_ платежей -- на +- доллар...
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_hunter
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Додано: Вів 04 лют, 2020 11:22
_hunter написав: zloy_ukr написав:
Уже повлияло, и стало больше. Особенно для тех, кто мало потребляет, или кто временно не потребляет. Им посчитали, и выставили счет по предполагаемому потреблению.
Это еще пол года назад говорилась -- при "малом потреблении" от газа выгоднее просто отказаться. Справедливости ради -- там _всех_ платежей -- на +- доллар...
Там комиссии больше чем самого платежа.
Но платить все равно не собираюсь. Идут лесом
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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p_a_l
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Додано: Вів 04 лют, 2020 11:35
Є банки в яких відсутня комісія за оплату комуналки. Сам давно не плачу комісії (користуюсь А-банк).
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649Sasha
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Додано: Вів 04 лют, 2020 11:44
"“Ціна не зросла, а сума цих двох платіжок повинна складати загальну ціну, яка формується за січень”, – сказав міністр."
Угу. Только сумму за доставку мне посчитали по потреблению прошлого года.
Поэтому слова министра не соответствуют истине.
Он совсем дурак?
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tmp01
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Додано: Вів 04 лют, 2020 13:29
p_a_l написав:
Там комиссии больше чем самого платежа
_hunter написав: zloy_ukr написав:
Уже повлияло, и стало больше. Особенно для тех, кто мало потребляет, или кто временно не потребляет. Им посчитали, и выставили счет по предполагаемому потреблению.
Это еще пол года назад говорилась -- при "малом потреблении" от газа выгоднее просто отказаться. Справедливости ради -- там _всех_ платежей -- на +- доллар...
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Но платить все равно не собираюсь. Идут лесом
Это только в случае сильной принципиальности: платить только налом и только в Ощаде.
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_hunter
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Додано: Вів 04 лют, 2020 15:54
_hunter у нас было ноль стало 48, это бесконечное число раз больше чем было, а министр туп, платить не собираемся
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golllmax
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Додано: Вів 04 лют, 2020 16:56
golllmax написав:_hunter
у нас было ноль стало 48, это бесконечное число раз больше чем было, а министр туп, платить не собираемся
Банковская комиссия? Или о чем речь, вообще???
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_hunter
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Додано: Вів 04 лют, 2020 17:16
проведение анбандлинга - відокремлення депутатів від корита!!!
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mapamapa
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