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Дві платіжки за газ для
українців не вплинуть на...

Дві платіжки за газ для українців не вплинуть на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:00

Дві платіжки за газ для українців не вплинуть на...

Пропонуємо до обговорення:
Отримання українцями двох платіжок - за газ і його транспортування - на кінцевий тариф не вплине.

Дивися повний текст Дві платіжки за газ для українців не вплинуть на кінцевий тариф - Оржель.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:00

Уже повлияло, и стало больше. Особенно для тех, кто мало потребляет, или кто временно не потребляет. Им посчитали, и выставили счет по предполагаемому потреблению.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:17

  zloy_ukr написав:Уже повлияло, и стало больше. Особенно для тех, кто мало потребляет, или кто временно не потребляет. Им посчитали, и выставили счет по предполагаемому потреблению.

Это еще пол года назад говорилась -- при "малом потреблении" от газа выгоднее просто отказаться. Справедливости ради -- там _всех_ платежей -- на +- доллар...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:22

  _hunter написав:
  zloy_ukr написав:Уже повлияло, и стало больше. Особенно для тех, кто мало потребляет, или кто временно не потребляет. Им посчитали, и выставили счет по предполагаемому потреблению.

Это еще пол года назад говорилась -- при "малом потреблении" от газа выгоднее просто отказаться. Справедливости ради -- там _всех_ платежей -- на +- доллар...

Там комиссии больше чем самого платежа.
Но платить все равно не собираюсь. Идут лесом
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:35

Є банки в яких відсутня комісія за оплату комуналки. Сам давно не плачу комісії (користуюсь А-банк).
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:44

"“Ціна не зросла, а сума цих двох платіжок повинна складати загальну ціну, яка формується за січень”, – сказав міністр."
Угу. Только сумму за доставку мне посчитали по потреблению прошлого года.
Поэтому слова министра не соответствуют истине.
Он совсем дурак?
tmp01
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:29

  p_a_l написав:
  _hunter написав:
  zloy_ukr написав:Уже повлияло, и стало больше. Особенно для тех, кто мало потребляет, или кто временно не потребляет. Им посчитали, и выставили счет по предполагаемому потреблению.

Это еще пол года назад говорилась -- при "малом потреблении" от газа выгоднее просто отказаться. Справедливости ради -- там _всех_ платежей -- на +- доллар...

Там комиссии больше чем самого платежа.
Но платить все равно не собираюсь. Идут лесом

Это только в случае сильной принципиальности: платить только налом и только в Ощаде.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:54

_hunter у нас было ноль стало 48, это бесконечное число раз больше чем было, а министр туп, платить не собираемся
golllmax
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:56

  golllmax написав:_hunter у нас было ноль стало 48, это бесконечное число раз больше чем было, а министр туп, платить не собираемся

Банковская комиссия? Или о чем речь, вообще???
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:16

проведение анбандлинга - відокремлення депутатів від корита!!!
mapamapa
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