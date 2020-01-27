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Дві платіжки за газ для українців не вплинуть на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 лют, 2020 17:24
_hunter написав: golllmax написав:_hunter
у нас было ноль стало 48, это бесконечное число раз больше чем было, а министр туп, платить не собираемся
Банковская комиссия? Или о чем речь, вообще???
а речь о том что у тех людей у кого потребление газа в прошлом году было равным нулю, нарисовали потребление газа среднее по району.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 17:39
RomanTik написав: _hunter написав: golllmax написав:_hunter
у нас было ноль стало 48, это бесконечное число раз больше чем было, а министр туп, платить не собираемся
Банковская комиссия? Или о чем речь, вообще???
а речь о том что у тех людей у кого потребление газа в прошлом году было равным нулю, нарисовали потребление газа среднее по району.
Логично: "трубу" нужно обслуживать назависимо от прокачки газа.
Как прекратить начисление платы за доставку (распределение) газа?
Оператор ГРМ прекращает формировать счет за доставку газа после того, как клиент расторгнет договор на распределение (доставку) газа. После расторжения договора газифицированный объект клиента отсоединяют от газовой сети. Для этого в месте подключения объекта к газовой сети газопровод перерезают, и устанавливают на него так называемую инвентарную заглушку, согласно Правил безопасности систем газоснабжения (ПБСГ).
Место подключения, где перерезают газопровод, согласно ПБСГ – «точка обеспечения мощности на сетях оператора ГРМ, от которой построены сети до точки присоединения заказчика (клиента – ред.)». Таким образом, опломбирование крана в доме/квартире не является основанием для прекращения формирования счетов на доставку газа.
Т.е. если человек ССЗБ -- пусть платит.
Но даже для Николаевской области (максимальный тариф) -- плата в $2 -- это, конечно зрада...
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Додано: Вів 04 лют, 2020 17:53
Никому в голову не приходит платить автозаправкам независимо от реализации.
А за газ- плати, и можешь не получать.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
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