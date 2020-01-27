RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Дві платіжки за газ для
українців не вплинуть на...

Дві платіжки за газ для українців не вплинуть на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:24

  _hunter написав:
  golllmax написав:_hunter у нас было ноль стало 48, это бесконечное число раз больше чем было, а министр туп, платить не собираемся

Банковская комиссия? Или о чем речь, вообще???

а речь о том что у тех людей у кого потребление газа в прошлом году было равным нулю, нарисовали потребление газа среднее по району.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
RomanTik
 
Повідомлень: 2845
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8092 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:39

  RomanTik написав:
  _hunter написав:
  golllmax написав:_hunter у нас было ноль стало 48, это бесконечное число раз больше чем было, а министр туп, платить не собираемся

Банковская комиссия? Или о чем речь, вообще???

а речь о том что у тех людей у кого потребление газа в прошлом году было равным нулю, нарисовали потребление газа среднее по району.

Логично: "трубу" нужно обслуживать назависимо от прокачки газа.
Как прекратить начисление платы за доставку (распределение) газа?

Оператор ГРМ прекращает формировать счет за доставку газа после того, как клиент расторгнет договор на распределение (доставку) газа. После расторжения договора газифицированный объект клиента отсоединяют от газовой сети. Для этого в месте подключения объекта к газовой сети газопровод перерезают, и устанавливают на него так называемую инвентарную заглушку, согласно Правил безопасности систем газоснабжения (ПБСГ).

Место подключения, где перерезают газопровод, согласно ПБСГ – «точка обеспечения мощности на сетях оператора ГРМ, от которой построены сети до точки присоединения заказчика (клиента – ред.)». Таким образом, опломбирование крана в доме/квартире не является основанием для прекращения формирования счетов на доставку газа.

Т.е. если человек ССЗБ -- пусть платит.
Но даже для Николаевской области (максимальный тариф) -- плата в $2 -- это, конечно зрада...
_hunter
 
Повідомлень: 1540
З нами з: 22.03.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:53

Никому в голову не приходит платить автозаправкам независимо от реализации.
А за газ- плати, и можешь не получать.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1183
З нами з: 12.12.14
Подякував: 103 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:02

Re: Дві платіжки за газ для українців не вплинуть на...

А если я куплю завтра квартиру, то платить буду не только за прошлый год, но и за прошлого расточительного хозяина?
Славик
 
Повідомлень: 212
З нами з: 04.07.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:46

_hunter Речь о том что считают норму 361 куб за год на 4 человека, вместо 0 (или 0,5 м3 расхода за год) как оно есть на самом деле. Из чего проблема - платить сейчас за предыдущий год (с какого спрашиваеться ведь еслиб знали то по другому расходывали, что нарушает кодексы потребителей и газоросподилч систем) 2- платить за то что не транспортировалось. 3- трубы прокладывал застройщик, что включено в цену квартиры при покупке- тоесть платить должны нам а не мы.
golllmax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 436
З нами з: 28.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: golllmax, MSN [Bot] і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям будуть надсилати дві платіжки за газ: експерт... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Пон 27 січ, 2020 11:34
58 4356
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 лют, 2020 19:18
warlamp
Держстат порахував борги українців за коммуналку
R2 » Пон 03 лют, 2020 09:31
5 260
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лют, 2020 20:10
warlamp
Більшість українців незадоволені вартістю комуналки -...
R2 » Нед 02 лют, 2020 13:59
2 193
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лют, 2020 13:19
tofickk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (81317)
04.02.2020 19:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.