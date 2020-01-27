а речь о том что у тех людей у кого потребление газа в прошлом году было равным нулю, нарисовали потребление газа среднее по району.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 17:24
а речь о том что у тех людей у кого потребление газа в прошлом году было равным нулю, нарисовали потребление газа среднее по району.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n
Додано: Вів 04 лют, 2020 17:39
Логично: "трубу" нужно обслуживать назависимо от прокачки газа.
Т.е. если человек ССЗБ -- пусть платит.
Но даже для Николаевской области (максимальный тариф) -- плата в $2 -- это, конечно зрада...
Додано: Вів 04 лют, 2020 17:53
Никому в голову не приходит платить автозаправкам независимо от реализации.
А за газ- плати, и можешь не получать.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:02
Re: Дві платіжки за газ для українців не вплинуть на...
А если я куплю завтра квартиру, то платить буду не только за прошлый год, но и за прошлого расточительного хозяина?
Додано: Вів 04 лют, 2020 19:46
_hunter Речь о том что считают норму 361 куб за год на 4 человека, вместо 0 (или 0,5 м3 расхода за год) как оно есть на самом деле. Из чего проблема - платить сейчас за предыдущий год (с какого спрашиваеться ведь еслиб знали то по другому расходывали, что нарушает кодексы потребителей и газоросподилч систем) 2- платить за то что не транспортировалось. 3- трубы прокладывал застройщик, что включено в цену квартиры при покупке- тоесть платить должны нам а не мы.
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