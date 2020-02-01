За прогнозами аналітиків Forex Club, курс гривні в лютому може коливатися в діапазоні 24,5-25,5 грн. за долар.
Дивися повний текст Аналітики дали прогноз курсу гривні на лютий.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 11:03
Аналітики дали прогноз курсу гривні на лютий
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Дивися повний текст Аналітики дали прогноз курсу гривні на лютий.
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:03
Гривна на Кор счетах уменьшилась до 12 миллиардов и вошли в зону рисков, Недовыполнение бюджета из за низкого курса гривны 14 миллиардов , Задолженность по зарплатам 3 миллиарда... И кто то берет ОВГЗ еще .... Пирамида скоро рухнет
Гривна укрепляется парадокс, лоббирования низкого курса КЕМ то ...
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