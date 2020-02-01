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Україну повинна накрити лавина
з інвестицій - Зеленський

Україну повинна накрити лавина з інвестицій - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:13

Україну повинна накрити лавина з інвестицій - Зеленський

Пропонуємо до обговорення:
Україна стає «стабільним і зрозумілим ринком потенційно великих можливостей».

Дивися повний текст Україну повинна накрити лавина з інвестицій - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:13

10 месяц президентства скоро, наверное должна накрыть лавина ) Пока накрывает лавина 14 миллиардов невыполнение бюджета 3 миллиарда задолженность по зарплатам, так можно перечислять до бесконечности лавины ...
macho070707
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:24

Тьфу. И растереть. Шапито.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:30

Re: Україну повинна накрити лавина з інвестицій - Зеленський

Дайте ему отпуск хотя бы на неделю. А то он бедненький уже запарился по разным странам летать и выпрашивать. Пусть опустится на землю и посмотрит изменения после выборов. А то чего то кажется что он живет в ином измерении. А то чего то кажется что нужно было самого сороса выбирать, чтобы сразу, напрямую правил.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:45

Замість кінця епохи бідності - епоха політичного туризму.
Кататися за бюджетні кошти по Оманах, Давосах, Брюсселях, Польщах, Туреччинах заради селфі та голослівних заяв - це цирк та шахрайство.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:49

  p_a_l написав:Дайте ему отпуск хотя бы на неделю. А то он бедненький уже запарился по разным странам летать и выпрашивать. Пусть опустится на землю и посмотрит изменения после выборов. А то чего то кажется что он живет в ином измерении. А то чего то кажется что нужно было самого сороса выбирать, чтобы сразу, напрямую правил.

Дайте йому ЧЕТВЕРТУ відпустку за неповний рік роботи Президентом ... Втомлений роботяга...
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