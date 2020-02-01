Україна стає «стабільним і зрозумілим ринком потенційно великих можливостей».
Дивися повний текст Україну повинна накрити лавина з інвестицій - Зеленський.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 11:13
Україну повинна накрити лавина з інвестицій - Зеленський
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україну повинна накрити лавина з інвестицій - Зеленський.
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:13
10 месяц президентства скоро, наверное должна накрыть лавина ) Пока накрывает лавина 14 миллиардов невыполнение бюджета 3 миллиарда задолженность по зарплатам, так можно перечислять до бесконечности лавины ...
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:30
Re: Україну повинна накрити лавина з інвестицій - Зеленський
Дайте ему отпуск хотя бы на неделю. А то он бедненький уже запарился по разным странам летать и выпрашивать. Пусть опустится на землю и посмотрит изменения после выборов. А то чего то кажется что он живет в ином измерении. А то чего то кажется что нужно было самого сороса выбирать, чтобы сразу, напрямую правил.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:45
Замість кінця епохи бідності - епоха політичного туризму.
Кататися за бюджетні кошти по Оманах, Давосах, Брюсселях, Польщах, Туреччинах заради селфі та голослівних заяв - це цирк та шахрайство.
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:49
Дайте йому ЧЕТВЕРТУ відпустку за неповний рік роботи Президентом ... Втомлений роботяга...
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:43
Будет весной масса посадок со всей конфискации, то пойдут инвестиции в виде залогов
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:47
Re: Україну повинна накрити лавина з інвестицій - Зеленський
Дурень думкою багатіє...
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