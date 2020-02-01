Україну повинна накрити лавина з інвестицій - Зеленський

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 14:02
Народ, все будет хорошо. Реформы пошли, нужно хотя бы 1 год продержится, покупаем Украинское, и не болеем...
Додано: Вів 04 лют, 2020 14:33
Інвестиції вже є, а будуть ще у більших об"ємах.
Хто не бачить змін, той просто не хоче їх бачити.
Додано: Вів 04 лют, 2020 14:34
Ахах)) Параллельная реальность. Не снял вовремя Богдана, вот и оторвался от жизни совсем, бедняга. Смешно и больно наблюдать. Разводят, как котенка.
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