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Україну повинна накрити лавина
з інвестицій - Зеленський

Україну повинна накрити лавина з інвестицій - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:44

нагадує 2015 рік. Такі новий президент йде дорогою свого попередника
svpumker
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:02

Народ, все будет хорошо. Реформы пошли, нужно хотя бы 1 год продержится, покупаем Украинское, и не болеем...
1glush_auto
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:33

Інвестиції вже є, а будуть ще у більших об"ємах.
Хто не бачить змін, той просто не хоче їх бачити.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:34

Ахах)) Параллельная реальность. Не снял вовремя Богдана, вот и оторвался от жизни совсем, бедняга. Смешно и больно наблюдать. Разводят, как котенка.
eduard_k
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