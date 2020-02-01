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Україну повинна накрити лавина
з інвестицій - Зеленський

Україну повинна накрити лавина з інвестицій - Зеленський
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:44

нагадує 2015 рік. Такі новий президент йде дорогою свого попередника
svpumker
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:02

Народ, все будет хорошо. Реформы пошли, нужно хотя бы 1 год продержится, покупаем Украинское, и не болеем...
1glush_auto
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:33

Інвестиції вже є, а будуть ще у більших об"ємах.
Хто не бачить змін, той просто не хоче їх бачити.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:34

Ахах)) Параллельная реальность. Не снял вовремя Богдана, вот и оторвался от жизни совсем, бедняга. Смешно и больно наблюдать. Разводят, как котенка.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:57

Сколько не говори слово "халва", слаще не будет! Так и с инвестициями!
olegpm16
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 18:39

  eduard_k написав:Ахах)) Параллельная реальность. Не снял вовремя Богдана, вот и оторвался от жизни совсем, бедняга. Смешно и больно наблюдать. Разводят, как котенка.

??? Царь хороший, бояре плохие? Все он знает и понимает. И будет до самого конца гнать такую чушь. Пока не получит то, что хотел. А я так думаю это гешефт от продаж того, что ще осталось - земли.
Sam17a
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 19:55

одному мне противны эти хачерожые тараканы?
lestat
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 10:02

Re: Україну повинна накрити лавина з інвестицій - Зеленський

ничего не меняется - лапша на ушах наше все...
интересно сегодняшний пост удалят так же быстро как и вчерашний ?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Комик, блин...
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 11:07

  antikkristall написав:ничего не меняется - лапша на ушах наше все...
интересно сегодняшний пост удалят так же быстро как и вчерашний ?

А они не понимают что от количества коментов зависит посещаемость. Раньше за сотню частенько переваливало. А сейчас 20 это большой праздник.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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