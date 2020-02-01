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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 лют, 2020 14:02
Народ, все будет хорошо. Реформы пошли, нужно хотя бы 1 год продержится, покупаем Украинское, и не болеем...
Додано: Вів 04 лют, 2020 14:33
Інвестиції вже є, а будуть ще у більших об"ємах.
Хто не бачить змін, той просто не хоче їх бачити.
Додано: Вів 04 лют, 2020 14:34
Ахах)) Параллельная реальность. Не снял вовремя Богдана, вот и оторвался от жизни совсем, бедняга. Смешно и больно наблюдать. Разводят, как котенка.
Додано: Вів 04 лют, 2020 17:57
Сколько не говори слово "халва", слаще не будет! Так и с инвестициями!
Додано: Вів 04 лют, 2020 18:39
??? Царь хороший, бояре плохие? Все он знает и понимает. И будет до самого конца гнать такую чушь. Пока не получит то, что хотел. А я так думаю это гешефт от продаж того, что ще осталось - земли.
Додано: Сер 05 лют, 2020 10:02
Re: Україну повинна накрити лавина з інвестицій - Зеленський
ничего не меняется - лапша на ушах наше все...
интересно сегодняшний пост удалят так же быстро как и вчерашний ?
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Сер 05 лют, 2020 11:07
А они не понимают что от количества коментов зависит посещаемость. Раньше за сотню частенько переваливало. А сейчас 20 это большой праздник.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
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