Найбільш ліквідні криптовалюти в понеділок, 3 лютого, зростають в ціні на тлі повідомлень про те, що світові Центральні банки мають намір використовувати цифрові валюти, включаючи випуск власних.
Дивися повний текст Bitcoin дорожчає до 9500 доларів.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 11:40
Bitcoin дорожчає до 9500 доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Bitcoin дорожчає до 9500 доларів.
Додано: Вів 04 лют, 2020 11:40
оце люди по 17000 за біткойн брали, а тепер шо? ХТО ПОВЕРНЕ ЛЮДЯМ ГРОШІ!?
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