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Bitcoin дорожчає
до 9500 доларів

Bitcoin дорожчає до 9500 доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:40

Bitcoin дорожчає до 9500 доларів

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш ліквідні криптовалюти в понеділок, 3 лютого, зростають в ціні на тлі повідомлень про те, що світові Центральні банки мають намір використовувати цифрові валюти, включаючи випуск власних.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 11:40

оце люди по 17000 за біткойн брали, а тепер шо? ХТО ПОВЕРНЕ ЛЮДЯМ ГРОШІ!?
cuprum
 
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