RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Залишок коштів у Держказні
знизився до тривожного рівня

Залишок коштів у Держказні знизився до тривожного рівня
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:03

Залишок коштів у Держказні знизився до тривожного рівня

Пропонуємо до обговорення:
Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку станом на 1 лютого 2020 року склали 12,07 мільярда гривень, скоротившись за місяць на 5,5 мільярда гривень або на 31%.

Дивися повний текст Залишок коштів у Держказні знизився до тривожного рівня.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93278
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:03

Значит все великолепно , курс должен падать и еще раз падать , так заказано ...
macho070707
Аватар користувача
 
Повідомлень: 110
З нами з: 19.06.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay, ssnet і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зростання цін в Україні знизилося до шестирічного рівня
R2 » П'ят 10 січ, 2020 13:09
4 698
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 січ, 2020 14:31
Волгарь
Економіка України може за 15 років досягти рівня Польщі,...
R2 » Чет 09 січ, 2020 14:18
1 550
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 січ, 2020 17:56
dimonasvilli
Коштів на погашення «боргу Януковича» у бюджеті немає -...
R2 » Пон 16 гру, 2019 22:40
4 695
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 гру, 2019 13:11
Dimar

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17351)
04.02.2020 12:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.