Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку станом на 1 лютого 2020 року склали 12,07 мільярда гривень, скоротившись за місяць на 5,5 мільярда гривень або на 31%.
Дивися повний текст Залишок коштів у Держказні знизився до тривожного рівня.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:03
Залишок коштів у Держказні знизився до тривожного рівня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Залишок коштів у Держказні знизився до тривожного рівня.
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:03
Значит все великолепно , курс должен падать и еще раз падать , так заказано ...
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:24
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:27
помнится, порохоботы вещали, что петя страну принял с соткой гривен в казне и как-то разрулил. и вова как-то разрулить должен
|