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Голова фінкомітету Ради вважає,
що в Україні відсутні...

Голова фінкомітету Ради вважає, що в Україні відсутні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:08

Голова фінкомітету Ради вважає, що в Україні відсутні...

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на недоотримання доходів до державного бюджету в січні 2020 року, в Україні немає жодних підстав для дефолту.

Дивися повний текст Голова фінкомітету Ради вважає, що в Україні відсутні підстави для дефолту.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:08

Через месяц другой уже нечем будет латать дыры бюджета, разьве ,что воздух станет платным ) Бизнес по ОВгЗ постепенно стальным тазом под 7% , долговая яма на перспективу , заниженный кем то курс невыполнения бюджета 14 миллиардов , задолженноть по зарплатам уход инвесторов на перспективные рынки , дефолт уже тут о нем уже заговорили , так же как о перезагрузке власти после 10 месяцев катания по всем странам мира ...
macho070707
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:07


из более свежего - "тот, кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет!" (с) В. Гонтарева.
Это всё что стоит знать о вере словам правительства.
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RomanTik
 
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