Незважаючи на недоотримання доходів до державного бюджету в січні 2020 року, в Україні немає жодних підстав для дефолту.
Дивися повний текст Голова фінкомітету Ради вважає, що в Україні відсутні підстави для дефолту.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 12:08
Голова фінкомітету Ради вважає, що в Україні відсутні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Голова фінкомітету Ради вважає, що в Україні відсутні підстави для дефолту.
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:08
Через месяц другой уже нечем будет латать дыры бюджета, разьве ,что воздух станет платным ) Бизнес по ОВгЗ постепенно стальным тазом под 7% , долговая яма на перспективу , заниженный кем то курс невыполнения бюджета 14 миллиардов , задолженноть по зарплатам уход инвесторов на перспективные рынки , дефолт уже тут о нем уже заговорили , так же как о перезагрузке власти после 10 месяцев катания по всем странам мира ...
Додано: Вів 04 лют, 2020 15:07
из более свежего - "тот, кто покупает доллары по курсу 13 гривен, сильно пожалеет!" (с) В. Гонтарева.
Это всё что стоит знать о вере словам правительства.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 18:54
Re: Голова фінкомітету Ради вважає, що в Україні відсутні...
Собаки лают а караван идет.
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