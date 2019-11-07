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У Мінфіні шукають додаткові
ресурси для фінансування...

У Мінфіні шукають додаткові ресурси для фінансування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:10

У Мінфіні шукають додаткові ресурси для фінансування...

Пропонуємо до обговорення:
Програма розрахована на кілька років.

Дивися повний текст У Мінфіні шукають додаткові ресурси для фінансування кредитів під 5-7-9% річних.
R2
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