Програма розрахована на кілька років.
Дивися повний текст У Мінфіні шукають додаткові ресурси для фінансування кредитів під 5-7-9% річних.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 12:10
У Мінфіні шукають додаткові ресурси для фінансування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні шукають додаткові ресурси для фінансування кредитів під 5-7-9% річних.
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:10
30 лет гнобили малый бизнес а теперь решили с 80 лямами с колен встать.Нет ребята так дела не делают.Нужны гос.гарантии и не на один год и строгий контроль за каждую копейку.Щас своим раздадут и потеряются.
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