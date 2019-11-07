Програма розрахована на кілька років.
Дивися повний текст У Мінфіні шукають додаткові ресурси для фінансування кредитів під 5-7-9% річних.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 12:10
У Мінфіні шукають додаткові ресурси для фінансування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні шукають додаткові ресурси для фінансування кредитів під 5-7-9% річних.
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:46
Где найти ресурсы, когда дефицит госбюджета 14 лиардов, невыплаты зарплат 3 лиарда,,, за кредитование забудьте и не вспоминайте ... Казначейство с 12 лиардами остатками и дефицитом оправдывается что Дефолт не грозит .... Все ждут ОВГЗ как сладкий пряничек напродать побольше
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