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НБУ привів у відповідність
до вимог законодавства...

НБУ привів у відповідність до вимог законодавства...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:18

НБУ привів у відповідність до вимог законодавства...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні зміни затверджені постановою Національного банку №13 від 31 січня 2020 року.

Дивися повний текст НБУ привів у відповідність до вимог законодавства України порядок розкриття банківської таємниці.
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:19

Так Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1 та 3-2 частини першої статті 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками БУДЬ-ЯКИХ ОСІБ, включаючи інформацію про контрагентів, навіть якщо їхні рахунки відкриті в інших банках, чи ЛИШЕ осіб,уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ??
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