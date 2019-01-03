Відповідні зміни затверджені постановою Національного банку №13 від 31 січня 2020 року.
Дивися повний текст НБУ привів у відповідність до вимог законодавства України порядок розкриття банківської таємниці.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 12:18
НБУ привів у відповідність до вимог законодавства...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ привів у відповідність до вимог законодавства України порядок розкриття банківської таємниці.
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:19
Так Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1 та 3-2 частини першої статті 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками БУДЬ-ЯКИХ ОСІБ, включаючи інформацію про контрагентів, навіть якщо їхні рахунки відкриті в інших банках, чи ЛИШЕ осіб,уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ??
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