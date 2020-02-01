Вівторок буде дуже цікавим і динамічним днем на валютному ринку. Ось основні чинники, які не дадуть сьогодні нудьгувати нікому - ні клієнтам, ні банкам, ні Нацбанку.
Дивися повний текст Міжбанк: Вівторок обіцяє бути динамічним.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 12:19
Міжбанк: Вівторок обіцяє бути динамічним
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Дивися повний текст Міжбанк: Вівторок обіцяє бути динамічним.
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:19
Откатили курс вниз на сегодня и завтра, потом ударит 25.5, ну это как всегда как ОВГЗ толкают ,,, Только в Казначействе критическое состояние всего 12 миллиардов на счетах , и невыполнение бюджета на 14 миллиардов , невыплата зарплат на 3 миллиарда ребус складывается , но курс давят вниз под ОВГз
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