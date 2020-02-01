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Міжбанк: Вівторок
обіцяє бути динамічним

Міжбанк: Вівторок обіцяє бути динамічним
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:19

Міжбанк: Вівторок обіцяє бути динамічним

Пропонуємо до обговорення:
Вівторок буде дуже цікавим і динамічним днем ​​на валютному ринку. Ось основні чинники, які не дадуть сьогодні нудьгувати нікому - ні клієнтам, ні банкам, ні Нацбанку.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:19

Откатили курс вниз на сегодня и завтра, потом ударит 25.5, ну это как всегда как ОВГЗ толкают ,,, Только в Казначействе критическое состояние всего 12 миллиардов на счетах , и невыполнение бюджета на 14 миллиардов , невыплата зарплат на 3 миллиарда ребус складывается , но курс давят вниз под ОВГз
macho070707
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