Про це повідомляє Business Insider.
Дивися повний текст У Швеції планують побудувати теплицю-хмарочос (фото).
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Додано: Вів 04 лют, 2020 12:43
У Швеції планують побудувати теплицю-хмарочос (фото)
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Дивися повний текст У Швеції планують побудувати теплицю-хмарочос (фото).
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:43
Теплица небоскреб это хорошо но мы покупали теплицу для дачи Митлайдера из поликарбоната тут
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