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У Швеції планують побудувати
теплицю-хмарочос (фото)

У Швеції планують побудувати теплицю-хмарочос (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:43

У Швеції планують побудувати теплицю-хмарочос (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Business Insider.

Дивися повний текст У Швеції планують побудувати теплицю-хмарочос (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 12:43

Теплица небоскреб это хорошо но мы покупали теплицу для дачи Митлайдера из поликарбоната тут https://zavod-teplic.com.ua/ это сайт производителя в Украине Арочных и фермерских теплиц, для дома и участка, тут можно купить дешевле чем в другом месте
bergamot669
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