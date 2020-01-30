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У Нацбанку пояснили,
чому зростає долар

У Нацбанку пояснили, чому зростає долар
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:13

У Нацбанку пояснили, чому зростає долар

Пропонуємо до обговорення:
Девальвацію гривні спричинили одразу декілька факторів.

Дивися повний текст У Нацбанку пояснили, чому зростає долар.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:13

Так а чего опять начал падать доллар, с дырами в бюджете , дефиците казначейства, первых признаках дефолта, невыплаты зарплат ... Под продажу сегодня завтра ОВГЗ НБУ давит падение, потом отпустят до 27 или как , страна маразма .... НБУ тут ни при чем нас тут нет и не было ну вы там держитсь
macho070707
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