Девальвацію гривні спричинили одразу декілька факторів.
Дивися повний текст У Нацбанку пояснили, чому зростає долар.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 13:13
У Нацбанку пояснили, чому зростає долар
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Дивися повний текст У Нацбанку пояснили, чому зростає долар.
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:13
Так а чего опять начал падать доллар, с дырами в бюджете , дефиците казначейства, первых признаках дефолта, невыплаты зарплат ... Под продажу сегодня завтра ОВГЗ НБУ давит падение, потом отпустят до 27 или как , страна маразма .... НБУ тут ни при чем нас тут нет и не было ну вы там держитсь
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