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Курс готівкового долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:15
Пропонуємо до обговорення:
За інформацією на 12:30, розміщеною в сервісі "МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ":http://miniaylo.finance.ua/, видно, що сумарний обсяг заявок "Куплю USD" менший, ніж "Продам" (37,333 млн і 57,565 млн гривень відповідно).
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Додано: Вів 04 лют, 2020 13:15
Через 2 дня ОВГЗ продадут и курс отпустят до 27
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macho070707
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