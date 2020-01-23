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Індекс очікувань українського
бізнесу обвалився на...

Індекс очікувань українського бізнесу обвалився на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:23

Індекс очікувань українського бізнесу обвалився на...

Пропонуємо до обговорення:
Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк, в січні 2020 року знизився на 8,3 п. до позначки 40,3 п.

Дивися повний текст Індекс очікувань українського бізнесу обвалився на початку 2020 (графік).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:23

Так Покращення ж везде ))) 14 лярдов ифицит госбюджета, 3 лиарда долги по зарплатам, 12 лиардов остаток в казначействе .... Какие тут могут быть ожидания, ожидание напродать бумажек ОВГЗ и хоть как то штаны натянуть и сделать гривну сильной )
macho070707
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