Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк, в січні 2020 року знизився на 8,3 п. до позначки 40,3 п.
Дивися повний текст Індекс очікувань українського бізнесу обвалився на початку 2020 (графік).
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Додано: Вів 04 лют, 2020 13:23
Індекс очікувань українського бізнесу обвалився на...
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Дивися повний текст Індекс очікувань українського бізнесу обвалився на початку 2020 (графік).
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:23
Так Покращення ж везде ))) 14 лярдов ифицит госбюджета, 3 лиарда долги по зарплатам, 12 лиардов остаток в казначействе .... Какие тут могут быть ожидания, ожидание напродать бумажек ОВГЗ и хоть как то штаны натянуть и сделать гривну сильной )
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