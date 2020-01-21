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Окрему платіжку за доставку газу обіцяють прибрати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:25
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.
Дивися повний текст Окрему платіжку за доставку газу обіцяють прибрати
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Додано: Вів 04 лют, 2020 13:25
Кручу верчу, вас запутать хочу :)
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