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Окрему платіжку за доставку
газу обіцяють прибрати

Окрему платіжку за доставку газу обіцяють прибрати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:25

Окрему платіжку за доставку газу обіцяють прибрати

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.

Дивися повний текст Окрему платіжку за доставку газу обіцяють прибрати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:25

Кручу верчу, вас запутать хочу :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:59

Кручу верчу верчу,вас на..дурить хочу.
leonidturchak55
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 17:11

Рейтинг Зеленского падает, и для поддержания рейтинга - могут и отменить. Тем более, что вводили это еще при барыге.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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