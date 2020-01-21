Про це повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель.
Дивися повний текст Окрему платіжку за доставку газу обіцяють прибрати.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 13:25
Окрему платіжку за доставку газу обіцяють прибрати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Окрему платіжку за доставку газу обіцяють прибрати.
Додано: Вів 04 лют, 2020 17:11
Рейтинг Зеленского падает, и для поддержания рейтинга - могут и отменить. Тем более, что вводили это еще при барыге.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Вів 04 лют, 2020 18:16
Чтобы не раздражать украинцев сделаем вам одной платежкой, но сумму ту которая указывалась в двух. Вообщем тот же ... только вид сбоку .
Додано: Вів 04 лют, 2020 21:14
Сумму должны добавить, к гадалке не ходи.
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