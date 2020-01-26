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У окремих позичальників
"Дельта банк", "Фінанси і...

У окремих позичальників "Дельта банк", "Фінанси і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:47

У окремих позичальників "Дельта банк", "Фінанси і...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів.

Дивися повний текст У окремих позичальників \"Дельта банк\", \"Фінанси і кредит\" і \"ВТБ Банк\" заборгованість за кредитами сягає кількох мільярдів гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:47

уже 5 год жду возврата по Дельта банку 4 очередь, ограбили и молча сидят
macho070707
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 13:51

А да, Дельта банк провернул еще хитрую фичу, всех поставил платно за 50грн в очередь ожидания, то есть все кому банк должен , еще заплатили банку 50 грн по курсу 11,95 что бы стать в очередь ... Красавцы просто бандиты Дельта банк, при вопросе когда возврат денег, банк ждите ждите ждите
macho070707
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:09

Ограбили - это если не вернули гарантированную сумму. А так, сами подписывали договор, посим и сами виноваты.
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +100/+50 за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 за карту Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 за Моно
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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