У окремих позичальників

Додано: Сер 05 лют, 2020 12:18

Ты умик omb, то что мы сами подписали совсем не соответствовало тому что сделало правление дельта банка , а правительство Украниы в лице Порошенка и Гонтаревой просто закрыло на все глаза. И это если не учитывать роста курса долара в 3,5 раза и оставшейся без изменения гарантированой сумы вклада. А про то кака эту сумму СВОИХ денег надо било видрать у них я вообще молчу. Так что тем кто не в теме советовал бы помалкивать, а если такие умные ложите деньги в банк да побольше, если конечно они у вас есть)