Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів.
Дивися повний текст У окремих позичальників \"Дельта банк\", \"Фінанси і кредит\" і \"ВТБ Банк\" заборгованість за кредитами сягає кількох мільярдів гривень.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 13:47
У окремих позичальників "Дельта банк", "Фінанси і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У окремих позичальників \"Дельта банк\", \"Фінанси і кредит\" і \"ВТБ Банк\" заборгованість за кредитами сягає кількох мільярдів гривень.
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:47
уже 5 год жду возврата по Дельта банку 4 очередь, ограбили и молча сидят
Додано: Вів 04 лют, 2020 13:51
А да, Дельта банк провернул еще хитрую фичу, всех поставил платно за 50грн в очередь ожидания, то есть все кому банк должен , еще заплатили банку 50 грн по курсу 11,95 что бы стать в очередь ... Красавцы просто бандиты Дельта банк, при вопросе когда возврат денег, банк ждите ждите ждите
Додано: Вів 04 лют, 2020 14:09
Ограбили - это если не вернули гарантированную сумму. А так, сами подписывали договор, посим и сами виноваты.
Додано: Сер 05 лют, 2020 12:18
Ты умик omb, то что мы сами подписали совсем не соответствовало тому что сделало правление дельта банка , а правительство Украниы в лице Порошенка и Гонтаревой просто закрыло на все глаза. И это если не учитывать роста курса долара в 3,5 раза и оставшейся без изменения гарантированой сумы вклада. А про то кака эту сумму СВОИХ денег надо било видрать у них я вообще молчу. Так что тем кто не в теме советовал бы помалкивать, а если такие умные ложите деньги в банк да побольше, если конечно они у вас есть)
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