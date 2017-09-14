Великі обсяги переказів дозволили суттєво зменшити курс іноземних валют у 2019 році.
Дивися повний текст У Нацбанку повідомили, скільки грошей заробітчани переказали в Україну в 2019 році.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 14:46
У Нацбанку повідомили, скільки грошей заробітчани...
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Дивися повний текст У Нацбанку повідомили, скільки грошей заробітчани переказали в Україну в 2019 році.
Додано: Вів 04 лют, 2020 14:46
Не думаю що вони щось рахували. Це не реально, багато хто гроші передає або везе сама. Перекази не всі є від заробітчан.
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