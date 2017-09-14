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У Нацбанку повідомили,
скільки грошей заробітчани...

У Нацбанку повідомили, скільки грошей заробітчани...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:46

У Нацбанку повідомили, скільки грошей заробітчани...

Пропонуємо до обговорення:
Великі обсяги переказів дозволили суттєво зменшити курс іноземних валют у 2019 році.

Дивися повний текст У Нацбанку повідомили, скільки грошей заробітчани переказали в Україну в 2019 році.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:46

Не думаю що вони щось рахували. Це не реально, багато хто гроші передає або везе сама. Перекази не всі є від заробітчан.
649Sasha
 
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