Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.
Дивися повний текст \"Укрпошта\" зможе постачати газ населенню - Оржель.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 14:52
"Укрпошта" зможе постачати газ населенню - Оржель
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрпошта\" зможе постачати газ населенню - Оржель.
Додано: Вів 04 лют, 2020 14:54
А прилади обліку газу в квартирах врахували вони належать облгазу. І облгаз зажадає платити за них оренду або знімуть взагалі та відімкнуть газопостачання. Якийсь маразм якщо ще Укрпошта почне постачати Газ то Українці замерзнуть. Посилки не завжди доходять вчасно а то зовсім пропадають. Портібно зарплату гендиректору Укрпошти підняти ще а то повільно носить посилки та часом губить чи здає в ломбард а то на прожиття не вистачає!
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