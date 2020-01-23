Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.
Дивися повний текст \"Укрпошта\" зможе постачати газ населенню - Оржель.
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Додано: Вів 04 лют, 2020 14:52
"Укрпошта" зможе постачати газ населенню - Оржель
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрпошта\" зможе постачати газ населенню - Оржель.
Додано: Вів 04 лют, 2020 14:54
А прилади обліку газу в квартирах врахували вони належать облгазу. І облгаз зажадає платити за них оренду або знімуть взагалі та відімкнуть газопостачання. Якийсь маразм якщо ще Укрпошта почне постачати Газ то Українці замерзнуть. Посилки не завжди доходять вчасно а то зовсім пропадають. Портібно зарплату гендиректору Укрпошти підняти ще а то повільно носить посилки та часом губить чи здає в ломбард а то на прожиття не вистачає!
Додано: Сер 05 лют, 2020 03:44
В конвертах. Ага.
Зашел вчера на почту пару писем отправить - на почте не продают конверты
Переоценка вроде как только завтра и цену им не сложили. Поэтому третий день им вообще запрещено продавать конверты.
А они тут про какой то там газ на почте - нам втирают. Да разве что министр напердит в трубу
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
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