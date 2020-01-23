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"Укрпошта" зможе постачати
газ населенню - Оржель

"Укрпошта" зможе постачати газ населенню - Оржель
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:52

"Укрпошта" зможе постачати газ населенню - Оржель

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

Дивися повний текст \"Укрпошта\" зможе постачати газ населенню - Оржель.
R2
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А отгружать будут в посылки и бандероли? А может лучше в шариках.
sputnik2020
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 14:54

А прилади обліку газу в квартирах врахували вони належать облгазу. І облгаз зажадає платити за них оренду або знімуть взагалі та відімкнуть газопостачання. Якийсь маразм якщо ще Укрпошта почне постачати Газ то Українці замерзнуть. Посилки не завжди доходять вчасно а то зовсім пропадають. Портібно зарплату гендиректору Укрпошти підняти ще а то повільно носить посилки та часом губить чи здає в ломбард а то на прожиття не вистачає!
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 15:10

ага, а укртелеком - электричество и воду.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 лют, 2020 16:50

Ага, все новое пугает "оленей" и они начинают стёб...
Vicont-UA
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2020 03:44

  sputnik2020 написав:А отгружать будут в посылки и бандероли? А может лучше в шариках.

В конвертах. Ага.
Зашел вчера на почту пару писем отправить - на почте не продают конверты :shock:
Переоценка вроде как только завтра и цену им не сложили. Поэтому третий день им вообще запрещено продавать конверты.

А они тут про какой то там газ на почте - нам втирают. Да разве что министр напердит в трубу :mrgreen:
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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